Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Москве
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В девятиэтажном жилом доме в Москве случился пожар, в результате которого погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Как сообщает ведомство, возгорание произошло в доме на проезде Кадомцева в квартире на пятом этаже.
«В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что площадь пожара составила 12 кв. м.
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