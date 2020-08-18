Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Москве

В девятиэтажном жилом доме в Москве случился пожар, в результате которого погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Как сообщает ведомство, возгорание произошло в доме на проезде Кадомцева в квартире на пятом этаже.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что площадь пожара составила 12 кв. м.

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