Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Несколько тысяч жителей Минска проводят акцию протеста против насилия со стороны белорусских силовиков у стен следственного изолятора на улице Володарского в Минске, сообщает «Интерфакс».

Протестующие требуют руководство изолятора отпустить задержанных. Они скандируют «Выпускай!» и «Каждый день!».

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек.

Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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