МЧС: крупный пожар в цеху по обработке древесины под Красноярском потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров, возникший в цеху по обработке древесины в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 18.47 пожар полностью ликвидирован», — заявили в пресс-службе.

Ранее агентство сообщало о возгорании в производственном здании на улице Транспортная в станице Крыловская в окрестностях Красноярска. К тушению пожара были привлечены около 40 человек и более десятка единиц техники.

Данные о пострадавших не поступали.

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