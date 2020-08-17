МЧС: крупный пожар в цеху по обработке древесины под Красноярском потушен
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров, возникший в цеху по обработке древесины в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 18.47 пожар полностью ликвидирован», — заявили в пресс-службе.
Ранее агентство сообщало о возгорании в производственном здании на улице Транспортная в станице Крыловская в окрестностях Красноярска. К тушению пожара были привлечены около 40 человек и более десятка единиц техники.
Данные о пострадавших не поступали.
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