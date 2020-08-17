В Подмосковье грибники пострадали при неизвестном взрыве

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В подмосковном Клину грибники пострадали при неизвестном взрыве, пишет РЕН.

Предположительно, двое мужчин собирали грибы и наткнулись на металлический предмет. Один из них отбросил находку в сторону, после чего прогремел взрыв.

Мужчины получили осколочные ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

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