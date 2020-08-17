В СПЧ обеспокоены применением силы к журналистам на протестах в Белоруссии

Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов выразили обеспокоенность относительно задержания журналистов на протестах в Белоруссии. Соответствующая информация приведена на сайте СПЧ.

Отмечается, что правозащитники приняли решение проводить дальнейшую работу по защите прав российских СМИ.

В заседании приняли участие глава комиссии Павел Гусев и члены Совета Владимир Соловьев, Леонид Никитинский, Александр Верховский и Кирилл Вышинский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британия не признает результаты выборов в Белоруссии

— Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении относительно ситуации в республике

— Лукашенко объяснил свой высокий результат на выборах