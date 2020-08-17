Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которым жонглировал отец

Следов жестокого обращения у ребенка, которым отец жонглировал, пока не обнаружено. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время младенец находится в больнице, его пока обследуют.

«Но пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено», — уточнила Кузнецова.

Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает ребенком, держа его за ногу. После этого мужчину нашли в Сочи. Отца и мать малолетнего ребенка уже арестовали.

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