Российским учителям придется носить маски в новом учебном году
Учителя российских школ будут обязаны носить маски в грядущем учебном году для профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В противном случае за родителями остается право пожаловаться в администрацию школы.
При этом учащиеся носить средства индивидуальной защиты смогут по желанию.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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