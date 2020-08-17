Российским учителям придется носить маски в новом учебном году

Учителя российских школ будут обязаны носить маски в грядущем учебном году для профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В противном случае за родителями остается право пожаловаться в администрацию школы.

При этом учащиеся носить средства индивидуальной защиты смогут по желанию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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