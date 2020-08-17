В Испании разыскивают медведя после ДТП

Власти Испании разыскивают медведя, попавшего в ДТП на северо-западе страны и, предположительно, получившего тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство Europe Press.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 15 августа, на автомагистрали на территории национального парка Сомьедо (автономное сообщество Астурия).

Животное внезапно появилось на дороге, один из водителей не смог справиться с управлением и столкнулся с медведем.

Некоторое время после ДТП 150-килограммовый зверь лежал на асфальте. Предполагается, что у него повреждена лапа. К моменту прибытия экстренных служб медведь скрылся в лесу.

Ветеринары считают, что он мог получить тяжелые внутренние повреждения. В настоящее время животное ищут сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.

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