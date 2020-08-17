В России выявлено 4 892 новых случая COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За минувшие сутки в России зарегистрировано 4 892 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
За сутки в России скончались 55 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 3 133 человека.
Общее число выявленных случаев заболевания достигло 927 745, из них 15 740 — с летальным исходом. Вылечился 736 101 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор сообщил о создании нескольких российских вакцин
— В России проведено свыше 32,7 млн тестов на COVID-19
— Медики получат вакцину от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований