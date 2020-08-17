Белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» транслирует повтор вчерашнего эфира.

Транслируемые программы отмечены как «повтор».

По данным ТАСС, пресс-служба Белтелерадиокомпании не отвечает на звонки.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

— Еще один ведущий уволился с телеканала «Беларусь-1»

— Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать