Телеканал «Беларусь-1» транслирует повтор вчерашнего эфира
Белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» транслирует повтор вчерашнего эфира.
Транслируемые программы отмечены как «повтор».
По данным ТАСС, пресс-служба Белтелерадиокомпании не отвечает на звонки.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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