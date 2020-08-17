Полиция задержала двух человек, обливших женщину кислотой в Пушкино

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяну Петрову.

Отмечается, что задержанные были ранее судимы. Мужчины 34 и 32 лет являются уроженцами Башкирии.

Один из них был задержан в подмосковном Королеве, другой - в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию московского региона.

В настоящее время они находятся под заключением.

По данным МВД, один преступник следил за женщиной в магазине, а другой ждал ее у автомобиля. Когда потерпевшая подошла к своей машине, поджидавший злоумышленник облил ее, предположительно, кислотой. После этого мужчины скрылись в места преступления на арендованной иномарке. Женщину госпитализировали с химическими ожогами.

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