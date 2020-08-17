Число жертв COVID-19 в Индии превысило 50 тысяч

Более 50 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Индии за все время пандемии, следует из данных министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки умер 941 человек, общее число жертв коронавируса составляет 50 921, указано в материалах индийского минздрава.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, в стране выявлено более 2,5 млн случаев заболевания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире заболели более 21 млн человек, более 750 тыс. человек скончались.

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