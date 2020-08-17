Врачи вылечили от COVID-19 в Москве еще 819 пациентов

Врачи вылечили от коронавирусной инфекции в Москве еще 819 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

В общей сложности количество вылечившихся от вируса достигло 197 962.

Ранее сообщалось, что в России проведено свыше 32,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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