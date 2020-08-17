Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек заразился коронавирусом нового типа. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

В настоящее время Беджек изолирован в больнице, за его состоянием наблюдают врачи. По словам мэра, он «в порядке, в хорошем настроении».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире заболели более 21 млн человек, более 750 тыс. человек скончались.