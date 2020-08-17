Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил краевого министра здравоохранения Александра Витько в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для кадровой перестановки стали жалобы граждан, 90% из которых касались медицины.

«В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках», — говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, Дегтярев утром 17 августа провел внеплановую проверку в поликлинике №8 поселка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами. В результате проверки глава региона отметил отсутствие термометрии на входе, большие очереди и другие недостатки работы системы здравоохранения.

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