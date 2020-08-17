Сельских жителей в ЕАО эвакуируют из-за подтопления домов

Сорок участков и шесть жилых домов подтопило в результате дождей в Еврейской автономной области, 13 человек эвакуированы в пункт временного размещения. Об этом сообщает региональный МЧС.

«Подверглись подтоплению село Раздольное, поселок Птичник, Биробиджан, в которых подтоплено 40 приусадебных участков, 6 жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтоплены семь участков дорог местного значения, по шести из них движение открыто, один участок дороги размыт.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Следователи начали проверку после обрушения моста на военных учениях в ЕАО

— Власти ЕАО выделят 28 млн рублей на закупку оборудования для школ и интерната

— Интернат для престарелых начнут строить в Биробиджане в 2021 году