Сельских жителей в ЕАО эвакуируют из-за подтопления домов
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Сорок участков и шесть жилых домов подтопило в результате дождей в Еврейской автономной области, 13 человек эвакуированы в пункт временного размещения. Об этом сообщает региональный МЧС.
«Подверглись подтоплению село Раздольное, поселок Птичник, Биробиджан, в которых подтоплено 40 приусадебных участков, 6 жилых домов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подтоплены семь участков дорог местного значения, по шести из них движение открыто, один участок дороги размыт.
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