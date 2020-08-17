В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным днем для родителей первоклассников. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

«В целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — говорится в документе.

По данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов, 56% из них выразили намерение проводить своего ребенка в школу 1 сентября. При этом 83% родителей будут брать для этого отгул на работе.

При этом 37% родителей заявляют о том, что не имеют возможности отпроситься с работы, в качестве основной причины они указали снижение доходов в период пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Формат отработан»: российские школы могут вернуться на удаленку

— Загорать, но не купаться: в Москву вернется лето

— Собянин заявил о стабильности ситуации с COVID-19 в Москве