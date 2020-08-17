Под Хабаровском трое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП
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В Хабаровском крае столкнулись два автомобиля, что привело к смерти четырех человек, включая ребенка. Об этом РИА «Новости» ообщили в пресс-службе МЧС России.
ДТП произошло на 64-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.
«По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
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