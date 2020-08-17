В Египте избавляются от опасных материалов в портах

Власти Египта приняли решение утилизировать хранящиеся в морских портах опасные вещества после событий в Бейруте. Об этом сообщил министр финансов Мухаммед Мааит, передает Reuters.

«Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах», — говорится в сообщении.

4 августа в порту в ливанском городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова.

По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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