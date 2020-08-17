МВД Белоруссии не подтвердило информацию о 4 тыс. задержанных в СИЗО

МВД Белоруссии не подтвердило информацию, согласно которой в СИЗО страны остаются около 4 тысяч задержанных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо», — сказала она.

На вопрос, сколько человек на данный момент содержится в СИЗО Чемоданова не смогла ответить.

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что в СИЗО могут оставаться четыре тысячи задержанных на протестах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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