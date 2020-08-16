Глава центра Гамалеи сообщил о попытках «перекупить» ученых

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученых учреждения пытаются переманивать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что коллектив научных сотрудников работает в центре последние десять лет. По словам Гинцбурга, такому «составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет».

«Пытаются, да, но ничего не получится», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос журналиста, перекупают ли ученых центра.

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