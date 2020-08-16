В МВД Белоруссии сообщили о взрыве у универмага в Минске
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Неизвестные в субботу, 15 августа, взорвали самодельное взрывное устройство возле универмага «Беларусь» в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Магазин находится на улице Жилуновича, дом 4, в районе станции метро «Партизанская».
Отмечается, что подозреваемые уже задержаны.
«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — сообщили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что пострадавшего милиционера госпитализировали.