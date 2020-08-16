В МВД Белоруссии сообщили о взрыве у универмага в Минске

Неизвестные в субботу, 15 августа, взорвали самодельное взрывное устройство возле универмага «Беларусь» в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Магазин находится на улице Жилуновича, дом 4, в районе станции метро «Партизанская».

Отмечается, что подозреваемые уже задержаны.

«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — сообщили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что пострадавшего милиционера госпитализировали.