Глава Башкирии объявил о приостановке разработки шихана Куштау

Разработку башкирской горы Куштау, где накануне сложилась конфликтная ситуация, приостановят.

Об этом ТАСС заявили в воскресенье, 16 августа, в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

По данным сотрудницы пресс-службы, Хабиров сообщил об этом активистам в ходе специально организованной встречи.

В субботу в районе шихана произошли столкновения между сотрудниками ЧОП и людьми, выступавшими категорически против разработки Башкирской содовой компанией горы Куштау.

Несколько человек потом были задержаны.