Глава Башкирии объявил о приостановке разработки шихана Куштау
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Разработку башкирской горы Куштау, где накануне сложилась конфликтная ситуация, приостановят.
Об этом ТАСС заявили в воскресенье, 16 августа, в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.
По данным сотрудницы пресс-службы, Хабиров сообщил об этом активистам в ходе специально организованной встречи.
В субботу в районе шихана произошли столкновения между сотрудниками ЧОП и людьми, выступавшими категорически против разработки Башкирской содовой компанией горы Куштау.
Несколько человек потом были задержаны.