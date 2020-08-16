NYT: пандемия привела к буму пластической хирургии
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Во время пандемии новой коронавирусной инфекции вырос спрос на пластическую хирургию, сообщает The New York Times.
Подобная динамика объясняется увеличением числа звонков по видеосвязи во время самоизоляции, указано в материале. По данным издания, недовольство своей внешностью в кадре подталкивает людей к пластической хирургии.
Так, пластический хирург Дайана Александер рассказала, что за полтора месяца сделала 251 операцию по подтяжке лица. По ее словам, клиенты приходят с жалобой на то, что выглядят ужасно во время видеозвонков.