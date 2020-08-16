NYT: пандемия привела к буму пластической хирургии

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции вырос спрос на пластическую хирургию, сообщает The New York Times.

Подобная динамика объясняется увеличением числа звонков по видеосвязи во время самоизоляции, указано в материале. По данным издания, недовольство своей внешностью в кадре подталкивает людей к пластической хирургии.

Так, пластический хирург Дайана Александер рассказала, что за полтора месяца сделала 251 операцию по подтяжке лица. По ее словам, клиенты приходят с жалобой на то, что выглядят ужасно во время видеозвонков.