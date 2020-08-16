Глава МВД Белоруссии рассказал о финансировании протестующих

Ядро митингующих в «цепочках протеста» в Белоруссии финансируется из-за границы, уверен глава МВД страны Юрий Караев. Об этом сообщает «БелТА».

По мнению Караева, девушкам платят 60 белорусских руб. (примерно 1800 руб.), молодым людям – 30 белорусских руб. (примерно 900 руб.).

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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