В Москве вор не смог открыть украденный сейф с 16 млн рублей

Неизвестный похитил из дома столичной пенсионерки сейф с почти 16 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

Однако злоумышленнику не удалось взломать сейф, который в итоге обнаружили на улице Воротынской.

Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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