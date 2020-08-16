В Москве вор не смог открыть украденный сейф с 16 млн рублей
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Неизвестный похитил из дома столичной пенсионерки сейф с почти 16 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
Однако злоумышленнику не удалось взломать сейф, который в итоге обнаружили на улице Воротынской.
Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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