Участников служений схимонаха Сергия отлучили от церкви

Все участники служений, проводимых лишенным сана схимонахом Сергием, отлучены от церкви митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Его обращение опубликовано на сайте епархии.

«Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых схимонахом Сергием (Романовым) <...> совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам...», – указано в тексте обращения.

Участники служений Сергия могут «вернуться в лоно церкви», для этого необходимо подать письменное прошение и обещание более не общаться со схимонахом и его сторонниками, подчеркивает митрополит.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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