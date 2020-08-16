В одном из парков Москвы обнаружили краснокнижных жуков

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Специалисты Мосприроды обнаружили в столичном парке «Кузьминки-Люблино» краснокнижных жуков, сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, были обнаружены лептура красная, дровосек-кожевник, жук-могильщик и бронзовка мраморная.

«Они отличаются внешне, ведут разный образ жизни, но каждый из них полезен для окружающей среды», — отметили специалисты.

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