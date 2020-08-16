В России за сутки выявлено 4 969 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 4 969 заболевших COVID-19 в 84 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Всего в стране на сегодняшний день выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.
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