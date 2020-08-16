В России за сутки выявлено 4 969 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4 969 заболевших COVID-19 в 84 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 с апреля

— Стало известно, когда начнется гражданский оборот вакцины от коронавируса

— Более 32,5 млн тестов на COVID-19 проведено в России