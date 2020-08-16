Число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 197 тысяч

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 045 пациентов, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 197 143 человека.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

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