Более 10 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 03.45 по мск, в Домодедово отменено четыре рейса, а два вылета задержано.

При этом в Шереметьево отменили два рейса и еще два задержали.

Во Внуково отменили четыре вылета.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.