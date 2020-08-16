Температура в Москве на грядущей неделе будет выше климатической нормы

Теплая погода придет в Москву во второй половине грядущей недели, температура воздуха ожидается на 2-3°C выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда.

«Предварительные расчеты говорят о том, что во второй половине недели, с четверга, температура в Москве будет 25-26 градусов, а это уже выше нормы на 2-3 градуса», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что до этого момента в столице сохранятся холодные ночи, которые будут влиять на восприятие погоды и «напоминать нам об осени».

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