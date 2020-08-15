Обвиняемого в нападении на посольство РФ избили на Украине

Обвиняемого в нападении на посольство России Владимира Кошовенко избили в Херсонской области. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По словам националиста, он вместе с братом отдыхал в курортном Геническе, где ему, разговаривающему на «родном соловьином», пришлось ловить взгляды.

Он отметил, что чувствовал себя «чужаком в родной стране».

Кошовенко считает, что молодые люди на него напали из-за ненависти ко всему проукраинскому, к Украине.

«Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения», — заявил украинец.

В сентябре 2019 года следователи России заочно предъявили обвинение Владимиру Кошовенко в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Он обвиняется по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Националисту грозит до десяти лет тюрьмы.

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