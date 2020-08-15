В Новосибирской области задержали браконьеров за незаконный отстрел косуль

В Новосибирской области задержали двух браконьеров, совершивших незаконный отстрел косуль.

О злоумышленниках полицейским сообщил охотовед ночью 14 августа.

«Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль», — говорится на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались двое жителей города Карасука 1978 и 1986 годов рождения.

Подозреваемые произвели отстрел четырех косуль в одном из охотничьих хозяйств, не имея специального разрешения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба». С мужчин взяли подписку о невыезде.

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