В Новосибирской области задержали браконьеров за незаконный отстрел косуль
В Новосибирской области задержали двух браконьеров, совершивших незаконный отстрел косуль.
О злоумышленниках полицейским сообщил охотовед ночью 14 августа.
«Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль», — говорится на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались двое жителей города Карасука 1978 и 1986 годов рождения.
Подозреваемые произвели отстрел четырех косуль в одном из охотничьих хозяйств, не имея специального разрешения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба». С мужчин взяли подписку о невыезде.
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