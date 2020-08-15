В Москве в субботу ожидается до +18°С

В Москве в субботу, 15 августа, ожидается до +18°С, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +18...+20°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 9 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +9...+11°С. Ветер подует западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 747 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.