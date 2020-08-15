В России за сутки потушили 53 лесных пожара
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За минувшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 53 лесных пожара в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.
В ведомстве, ссылаясь на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, указали, что за прошедшие сутки 14 августа в стране потушили 53 лесных пожара на площади 6303 гектара.
Также сообщается, что к 00.00 субботы, 15 августа, в России действовал 91 лесной пожар, которые активно тушили.
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