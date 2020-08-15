В России за сутки потушили 53 лесных пожара

За минувшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 53 лесных пожара в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

В ведомстве, ссылаясь на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, указали, что за прошедшие сутки 14 августа в стране потушили 53 лесных пожара на площади 6303 гектара.

Также сообщается, что к 00.00 субботы, 15 августа, в России действовал 91 лесной пожар, которые активно тушили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жаркий август: лесные пожары и смерчи в России

— В Сочинском национальном парке возник природный пожар

— Режим ЧС введен в лесах Красноярского края из-за пожаров