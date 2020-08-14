Протестующие начали расходиться с Площади независимости в Минске
Многотысячная акция протеста на площади независимости в Минске перед Домом правительства и здания ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.
Перед уходом демонстранты скандировали «Убираем за собой!» и «Каждый день!», некоторые из них собирали мусор, который остался после акции.
Ранее белорусские силовики взяли в оцепление здание Дома Правительства, но когда на площади собралась многотысячная акция, они опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Женщины дарили силовикам цветы и обнимали их.
Демонстранты требовали проведения честных выборов, а также освобождения всех задержанных во время протестов в другие дни.
Они скандировали имя кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской, называя ее своим президентом.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.
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