На площади Независимости в Минске силовики опустили щиты

Белорусские силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими на площади Независимости в центре Минска, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники внутренних войск в Белоруссии выстроились цепью перед Домом правительства в Минске, где проходит многотысячный митинг за отставку действующего президента страны Александра Лукашенко.

В ответ на действия силовиков к ним сразу же бросились демонстранты. Они обнимали военных, дарили им цветы, митингующие скандируют «Милиция с народом!».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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