Федерация журналистов Европы призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) обратилась к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении белорусских властей. Об этом сообщает ТАСС.

Федерация призывает вводить дополнительные ограничительные меры в отношении ответственных за фальсификацию итогов выборов в стране.

Кроме того, ЕФЖ просит обеспечить защиту белорусских граждан, а также журналистов и работников СМИ.

«Это должно включать повторное введение соответствующих санкций, связанных с обвинениями в фальсификации выборов, а также со всеми нарушениями свободы СМИ», — говорится в распространенном заявлении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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