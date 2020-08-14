МВД пресекло незаконный вывод миллиардов из России

Полиция перекрыла канал незаконного вывода денежных средств из России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемые использовали расчетные счета подконтрольных организаций и выводили деньги на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

Злоумышленники успели перевести за границу несколько миллиардов рублей.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора группы.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются, добавила Волк.

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