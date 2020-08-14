Премьер-министр Белоруссии прибыл к бастующим работникам Минского тракторного завода

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Рабочие требуют, чтобы встречу с главой правительства освещали СМИ.

Ранее сообщалось, что с 10.00 мск сотрудники тракторного завода начали забастовку. После полудня во дворе предприятия собралось не менее тысячи человек. Заводчане выдвигают несколько требований к властям — освобождение всех политзаключенных, назначение новых выборов и прекращение насилия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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