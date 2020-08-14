Россияне пожаловались на сбор средств в школах из-за COVID-19

Россияне из разных регионов пожаловались на сбор средств в школах на закупку оборудования по обеспечению безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова, координирующая проект «Новая школа» партии «Единая Россия».

«В соцсетях ко мне не раз поступали жалобы на эти «нововведения». В частности, негативная практика была зафиксирована в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае», — написала депутат.

По ее словам, в этих регионах с родителей на установку рециркуляторов требовали по 500-700 рублей.

Аршинова подчеркнула, что никаких поборов в школах быть не должно. Все предписанное Роспотребнадзором оборудование должно закупаться на бюджетные средства.

»«Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета», — написала депутат.

Ранее стало известно, что учебный год начнется 1 сентября в очном формате.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без родителей и в масках: как пройдет День знаний в пандемию

— Школам с горячим питанием для начальных классов предоставят субсидии

— В Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов защитными масками