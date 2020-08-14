В Москве закроют станцию метро «Рижская» на год из-за ремонта

В Москве на год закроют станцию метро «Рижская» для замены эскалаторов и реставрации вестибюля.

«Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии будет закрыта для пассажиров 22 августа на год — для замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно», — говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что на время закрытия станции будут ходить бесплатные автобусы МК от «Рижской» до «Проспекта Мира».

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