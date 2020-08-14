В НИЦ Гамалеи отреагировали на недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал объяснимым результат опроса в приложении «Справочник врача», согласно которому 52% российских медиков не планируют делать прививку. Как он заявил «Газете.Ru», врачи не торопятся вакцинироваться, поскольку коронавирус не несет смертельной угрозы.

«Эти опасения абсолютно ясны. Вакцина новая, она еще не прошла третьей стадии испытаний. Кроме того, тут вопрос психологический — речь идет об инфекции, которая для большинства людей не только не смертельна, но и протекает в легкой форме. Она губит людей пожилого возраста — для общественности это, конечно, неприятно, но это все же не болезнь, угрожающая детям. Здесь другой эмоциональный подход, поэтому все уверены, что не нужно торопиться. Может быть, они и правы», — сказал Альштейн.

Согласно результатам опроса, сделать прививку согласились только четверть российских врачей (24,5%). Альштейн пояснил, что такого количества желающих вакцинироваться достаточно для того, чтобы продемонстрировать безопасность вакцины остальным.

«Если представить, что весь народ бы сейчас захотел бы прививаться, это было бы очень тяжело — вакцины ведь в достаточном количестве еще нет, она только начала производиться. Нужное количество будет только в следующем году. 24% — это уже замечательно. Они и будут прививаться. Этого процента хватит для того, чтобы, применяя вакцину, убедиться, что ничего плохого после вакцинации не происходит. А может, и хорошее случается», — заключил вирусолог.

В опросе, который проводился 12-13 августа в приложении «Справочник врача» приняли участие более 3 тысяч российских врачей. Медики, которые заявили о недоверии новой вакцине от коронавируса, объяснили свои опасения отсутствием достаточных данных о ее эффективности.