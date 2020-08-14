Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Об этом пишет «Интерфакс».

«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», — сказал Гинцбург.

Академик напомнил, что в августе вакцину получат представители групп риска.

Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белом доме прокомментировали новость о создании РФ вакцины от COVID-19

— РБК: опрос показал недоверие врачей к российской вакцине от COVID-19

— Минздрав опубликует исследования вакцины от коронавируса