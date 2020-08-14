Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Об этом пишет «Интерфакс».
«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», — сказал Гинцбург.
Академик напомнил, что в августе вакцину получат представители групп риска.
Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.
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