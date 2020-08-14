Тела двух человек с пропавшей яхты обнаружили в Приморье
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Тела двух человек, которые в начале августа пропали в Хабаровском крае вместе с частной яхтой, обнаружены на берегу у села в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Советско-Гаванского района.
По словам собеседника агентства, они были найдены южнее Нельмы, в Тернейском районе Приморского края.
«Нашли погибшими. Занимается МВД», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что судно пропало в акватории Татарского пролива. На его поиски был направлен вертолет.
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