Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго России до 1 сентября внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что бинесу предлагается продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. При этом вводятся и дополнительные механизмы, которые помогут лучше и точнее учесть интересы потребителей, заявил глава кабмина.

«Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса. Для потребителей, которые работают в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых, соответственно, позже будет утверждать правительство», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что для остальных в законе прописаны сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут постепенно доведены до уровня экономически обоснованного. По словам Мишустина, к примеру, для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также драгоценных камней и металлов срок составляет до трех лет.