Школам с горячим питанием для начальных классов предоставят субсидии

Российские школы, готовые организовать горячее питание для учеников начальных классов, смогут получить субсидии уже в новом учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Россиии Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Там сообщили, что данный документ вносит изменения в правила предоставления федеральных субсидий, принятых еще в июне.

«По ним на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, могли остаться без выплат. Теперь эта несправедливость устранена», — заявили в пресс-службе.

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