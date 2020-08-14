В Бразилии число случаев COVID-19 превысило 3,2 млн
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 3 224 876, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Согласно данным ведомства, за минувшие сутки был зафиксирован 60 091 новый случай COVID-19.
При этом общее число летальных исходов после коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 105 463.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.
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