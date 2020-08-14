Свыше 10 рейсов отменено в московских аэропортах

В аэропортах столицы отменили 15 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.30 мск, во Внуково отменено десять рейсов.

При этом в Домодедово отменено два вылета.

В свою очередь, в Шереметьево отменили три рейса.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.